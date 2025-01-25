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Apple гарантирует безопасность ремешков для Apple Watch после иска о токсичных химикатах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

После коллективного иска, в котором утверждается, что некоторые ремешки Apple Watch содержат токсичные пер- и полифторалкильные вещества (PFAS), компания Apple заявила о безопасности своих продуктов. Она проводит собственные испытания и сотрудничает с независимыми лабораториями для проверки материалов, используемых в своих ремешках.

Apple подчеркнула, что её усилия по удалению потенциально вредных химических веществ часто превышают нормативные требования. Несмотря на эти утверждения, компания намерена полностью отказаться от использования PFAS в своих продуктах и производственных процессах.

В документе, опубликованном в ноябре 2022 года, Apple сообщила о своих планах по отказу от PFAS и указала, что этот процесс займет время из-за трудностей в поиске эффективных альтернатив. Компания начала оценивать использование PFAS в своей продукции и намерена ограничить их использование.

Иск ссылается на исследование, согласно которому некоторые ремешки для умных часов содержат высокие уровни PFAS, которые могут впитываться через кожу. В исследовании тестировались модели от Apple, Nike, Fitbit и Google, но конкретные ремешки не были названы.

Все жители США, купившие спортивный ремешок, ремешок Nike Sport или ремешок Ocean для Apple Watch, являются истцами по иску. Судья еще не принял решение о разрешении рассмотрения дела.

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