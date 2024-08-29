Apple добавляет новую функцию Clean Up для удаления объектов с фото

Apple представила третью бета-версию iOS 18.1, в которой появилась новая функция Clean Up для приложения Photos.

Этот инструмент позволяет пользователям iPhone удалять нежелательные объекты с фотографий. Однако работа функции пока не идеальна.

Clean Up предлагает несколько способов удаления объектов: можно выделить нежелательный элемент, обвести его или закрасить нужную область. Эффективность функции возрастает при наличии чистого фона за удаляемым объектом, в то время как попытка убрать крупный элемент, например, человека на групповом фото, может привести к появлению артефактов.

Функция не поддерживает Live Photos и не работает с видео, но доступна для всех других типов изображений, включая скриншоты и фотографии, сделанные на других устройствах. Все изменения, внесенные с помощью Clean Up, можно отменить.

Источник: MacRumors.