Главная » Новости

Apple добавит в iOS 27 создание эмодзи по фото и тексту

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple готовит новую функцию Genmoji для операционных систем iOS 27 и iPadOS 27. Как сообщает Ferra.ru со ссылкой на Bloomberg, технология позволит создавать эмодзи на основе текста и фотографий пользователя.

Ожидается, что нововведение представят на ежегодной конференции WWDC, которая пройдёт в июне.

По информации издания, новая версия Genmoji будет работать автоматически. Система сможет анализировать текст, который пользователь набирает на клавиатуре, а также изображения из галереи устройства, после чего предлагать подходящие эмодзи, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Сейчас операционная система предлагает только стандартные смайлы. В iOS 27 количество подсказок увеличится, а среди них появятся сгенерированные ИИ-эмодзи.

Технология Genmoji входит в платформу Apple Intelligence, представленную компанией в 2024 году. По данным Bloomberg, сервис пока не получил широкой популярности среди пользователей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.