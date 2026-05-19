Apple добавит в iOS 27 создание эмодзи по фото и тексту

Apple готовит новую функцию Genmoji для операционных систем iOS 27 и iPadOS 27. Как сообщает Ferra.ru со ссылкой на Bloomberg, технология позволит создавать эмодзи на основе текста и фотографий пользователя.

Ожидается, что нововведение представят на ежегодной конференции WWDC, которая пройдёт в июне.

По информации издания, новая версия Genmoji будет работать автоматически. Система сможет анализировать текст, который пользователь набирает на клавиатуре, а также изображения из галереи устройства, после чего предлагать подходящие эмодзи, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Сейчас операционная система предлагает только стандартные смайлы. В iOS 27 количество подсказок увеличится, а среди них появятся сгенерированные ИИ-эмодзи.

Технология Genmoji входит в платформу Apple Intelligence, представленную компанией в 2024 году. По данным Bloomberg, сервис пока не получил широкой популярности среди пользователей.