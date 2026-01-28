Apple CEO Тим Кук выразил соболезнования после стрельбы ICE в Миннеаполисе

Генеральный директор Apple Тим Кук прокомментировал события в Миннеаполисе, штат Миннесота, где в этом месяце двое людей были застрелены агентами федеральной службы иммиграционного контроля США (ICE).

Внутренней записке для сотрудников, полученной Bloomberg, Кук заявил, что «разбит горем» из-за произошедшего. Он подчеркнул необходимость «деэскалации» и отметил, что США сильны, когда люди относятся друг к другу с достоинством и уважением, независимо от происхождения. Кук добавил, что это ценности, которые Apple всегда поддерживала.

Глава компании сообщил о «хорошей беседе» с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе, в ходе которой он поделился своими взглядами, не уточнив деталей разговора.

По данным СМИ, речь идёт о гибели 37-летнего Алекса Претти, медсестры интенсивной терапии, и 37-летней поэтессы Рене Гуд, убитых агентами ICE в Миннеаполисе. События вызвали широкий общественный резонанс.

Ранее Кук подвергся критике за участие в частном показе документального фильма «Мелания» в Белом доме вскоре после гибели Претти, что некоторые расценили как неподходящее время для визита.

Внутреннее письмо Кука сотрудникам Apple подчеркивает, что компания ценит эмпатию своих команд и участие в жизни общества за пределами рабочих процессов.