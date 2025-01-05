Apple без согласия пользователей активировала функцию поиска достопримечательностей

В прошлом году Apple внедрила функцию «Улучшенный визуальный поиск», которая автоматически распознает достопримечательности на фотографиях пользователей и позволяет находить снимки по их названиям.

Эта функция была активирована без явного согласия владельцев устройств, и многие пользователи стали об этом узнавать только сейчас.

Функция начала работать 28 октября 2024 года на iOS 18.1 и macOS 15.1. Apple объясняет, что поиск осуществляется с помощью машинного обучения, анализирующего фотографии на устройстве.

Если программа находит совпадение, данные шифруются и отправляются на сервер для поиска в каталоге достопримечательностей. По мнению компании, это защищает личную информацию пользователей.

Однако эксперты выражают сомнения относительно этой функции, так как она была включена по умолчанию для всех пользователей, даже для тех, кто отключил загрузку фотографий в iCloud. Критики отмечают, что Apple могла бы лучше информировать пользователей о запуске этой функции.