Apple анонсировала презентацию iPhone 17 на 9 сентября

Apple официально объявила дату своей следующей крупной презентации, на которой будет представлен iPhone 17. Мероприятие под названием «Awe dropping» состоится 9 сентября 2025 года в 10:00 по тихоокеанскому времени.

На презентации главным образом будут показаны новые смартфоны компании. В этом году ожидаются четыре модели: обновлённый базовый iPhone 17, две версии Pro и новая iPhone 17 Air с тонким корпусом. Также планируются обновления в линейке Apple Watch.

По информации Bloomberg, стандартный iPhone 17 будет похож на iPhone 16, но получит увеличенный экран и улучшенные камеры. Модели iPhone 17 Pro и Pro Max предложат переработанную заднюю панель с расширенной областью камеры, охватывающей ширину устройства.

Наибольшие изменения коснутся iPhone 17 Air: он станет примерно на 2 мм тоньше текущих моделей. Взамен будет меньше ёмкость батареи и одна основная камера, однако новая форма нацелена на привлечение покупателей, ценящих компактность.

Ожидаемые цены составят: iPhone 17 — от $799, iPhone 17 Pro — $1 099, Pro Max — $1 199, Air — от $899 до $1 299.

Кроме смартфонов, Apple планирует представить обновлённые Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch SE 3. В 2026 году компания также готовит новый Vision Pro, обновлённый iPad Pro на базе M5, а также новые версии HomePod mini и Apple TV.