Apple AirPods 3 выйдет на следующей неделе вместе с M1X MacBook Pro

Apple подтвердила свое новое мероприятие «Unleashed» на 18 октября, и, похоже, технологический гигант собирается выпустить свои новые 14-дюймовые и 16-дюймовые устройства MacBook Pro на базе неанонсированного набора микросхем M1X.

В новом отчете, поступившем от @PandaIsBald на Weibo, утверждается, что компания из Купертино также запустит свои Apple AirPods третьего поколения на том же мероприятии. Ранее сообщалось, что настоящие беспроводные наушники будут выпущены вместе с сериями iPhone 13 и Apple Watch Series 7, но этого не произошло.

В прошлом месяце мы сообщили, что Apple AirPods 3 уже запущена в производство, и поставщики также начали поставлять продукт в Apple. Однако первоначальные поставки были низкими, что, вероятно, является причиной того, что они не были выпущены в прошлом месяце.

Мы ожидаем, что второе поколение AirPods Pro также будет запущено вместе с третьим поколением AirPods. Но пока никаких подтверждений этому нет.

Изображение грядущих AirPods 3 уже просочилось в сеть , которое показывает дизайн наушников, который, кажется, вдохновлен вариантом Pro. Наушники будут иметь короткий стержень и датчик, а также микрофон на передней панели.

Ожидается, что внутри он будет работать на новом чипсете и, как говорят, будет поддерживать Apple Music Lossless Audio. Кроме того, ожидается , что наушники будут иметь улучшенное время автономной работы по сравнению с AirPods 2.

Также есть вероятность, что AirPods следующего поколения могут иметь поддержку активного шумоподавления (ANC) . В этом случае Apple должна иметь что-то серьезное, чтобы предложить AirPods Pro следующего поколения, чтобы оправдать ярлык «Pro» и более высокую цену.