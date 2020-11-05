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Apple AirPods 3 будут похожи на AirPods Pro

05.11.2020 15:55

Линейка беспроводных наушников AirPods от Apple стала одним из самых продаваемых продуктов компании, и теперь компания готовится к выпуску новой модели третьего поколения.

Грядущие наушники TWS от Apple, которые, вероятно, будут называться AirPods 3, попали в интернет. Согласно утечке, AirPods 3 будут иметь дизайн, аналогичный AirPods Pro, полностью изменивший форму наушников. Однако следует обратить внимание, что детали грядущих наушников, с точки зрения дизайна одинаковы с AirPods Pro, но не идентичны.

Кроме того, в отличие от обычного дизайна с узким внешним видом, просочившаяся конструкция наушников демонстрирует увеличенный круглый выход динамика, на который пользователи могут прикрепить силиконовые ушные вкладыши для лучшей подгонки.

Ходят слухи, что Apple готовится выпустить на рынок недавно обновленную линейку аудиопродуктов. Недавно сообщалось, что AirPods третьего поколения, а также AirPods второго поколения могут стартовать в начале 2021 года .

Хотя точные сведения о характеристиках, функциях и запуске AirPods 3 еще не доступны, Apple запланировала One More Thing на 10 октября, на которой компания, как ожидается, анонсирует свои устройства Mac на базе Apple Silicon.

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