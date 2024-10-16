Apple 12 лет подряд остается самой дорогой компанией в мире в 2024 году

Консалтинговое агентство Interbrand представило рейтинг самых дорогих брендов мира в 2024 году, основываясь на оценке стоимости самих брендов, а не рыночной капитализации компаний.

Лидером списка остается Apple, которая занимает первое место уже 12 лет подряд. Стоимость бренда Apple составляет 488,9 миллиарда долларов. Следом за яблочной компанией оказалась Microsoft ($352,5 млрд), а на третьем месте находится Amazon ($298,1 млрд).

Google оказалась четвертой в списке со стоимостью $291,3 млрд, а на пятой строчке расположилась Samsung ($100,8 млрд). В десятке самых дорогих брендов еще оказались Toyota ($72,8 млрд), Coca-Cola ($61,2 млрд), Mercedes-Benz ($58,9 млрд), McDonald’s ($53 млрд) и BMW ($52 млрд).

Первая десятка лидеров осталась практически без изменений по сравнению с предыдущим годом, за исключением того, что Nike покинул топ-10, уступив место McDonald’s.

Большинство самых дорогих брендов связано с технологиями. В рейтинге также присутствуют Xiaomi, Huawei, Philips, Nintendo, HP и Intel. Кроме того, в списке представлены известные бренды одежды, автомобилей и онлайн-сервисов.