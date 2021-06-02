AnTuTu представил обновленные рейтинги самых мощных смартфонов

AnTuTu представил обновленные рейтинги самых мощных смартфонов02.06.2021 23:43
Разработчики AnTuTu опубликовали новые рейтинги самых мощных смартфонов разных категорий.
В новом рейтинге уже учитывается тест графических ускорителей, помимо этого в новой версии бенчмарка AnTuTu была переработана система теста памяти и вычислительной части процессора.
По итогам прошлого месяца самыми мощными смартфонами стали Black Shark 4 Pro, Red Magic 6 Pro и OnePlus 9 Pro.
Все эти аппараты созданы на базе процессора Snapdragon 888. Среди устройств среднего уровня в лидерах числится Xiaomi Mi 11 Lite 5G на базе процессора Snapdragon 780G.
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