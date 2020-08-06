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AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных смартфонов июля

06.08.2020 12:23

Каждый месяц специалисты бенчмарка AnTuTu публикуют обновленные рейтинги самых производительных смартфонов месяца. AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных смартфонов июля
По традиции специалисты подготавливают рейтинги по флагманским и срелнебюджетным смартфонам.

В июле лидерами по производительности среди флагманов стали Oppo Find X2 Pro, Oppo Find X2 и Redmi K30 Pro, которые заняли с первой по третью строки списка с результатами 613 048, 606 490 и 601 706 баллов соответственно.

В первой пятерке оказались Xiaomi Mi10 Pro и Xiaomi Mi10 Pro, а в топ-10 еще находятся Oppo Ace2, Vivo X50 Pro+, Realme X50 Pro, Meizu 17 Pro и iQOO 3. Все эти аппараты оснащены флагманским процессором 2020 года — Snapdragon 865.

AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных смартфонов июля

В среднебюджетном сегменте первые три места в рейтинге оказались за OPPO Reno3, Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G, а десятке лучших числятся следующие модели: Honor 30, Huawei nova 7 Pro, Huawei nova 7, Honor X10, Honor 30S, Huawei nova 7 SE и Redmi K30 5G.

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