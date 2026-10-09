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Anthropic запретит пользователям оскорблять нейросеть Claude

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Anthropic обновила правила использования своих сервисов, добавив ограничения на оскорбительное поведение пользователей по отношению к искусственному интеллекту. Новые требования начнут действовать с 12 ноября.

Согласно обновленной политике, пользователям запрещается систематически проявлять необоснованную агрессию и жестокость в общении с нейросетями Claude.

За нарушение установленных требований компания предусматривает различные меры воздействия. В большинстве случаев чат-бот сможет самостоятельно прекращать разговор с пользователем, если его сообщения будут противоречить правилам сервиса.

При этом полная блокировка учетной записи рассматривается как крайняя мера. Таким образом, пользователи, регулярно допускающие оскорбления в адрес нейросети, могут лишиться доступа к продуктам Anthropic.

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