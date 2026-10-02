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Anthropic усилила контроль доступа к Claude через VPN

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Anthropic, по сообщениям пользователей, усилила контроль доступа к Claude через VPN. Сначала с блокировками столкнулись пользователи из Гонконга: 2 октября они начали сообщать о внезапных отключениях аккаунтов, которыми ранее месяцами пользовались через VPN.

Ограничения также затрагивали пользователей из России. Claude официально не поддерживает работу в России, поэтому часть пользователей получает доступ к сервису через VPN и другие зарубежные сервисы. В мае сообщалось о массовых блокировках российских аккаунтов, которые эксперты связывали с усилением антифрод-контроля и ограничениями по регионам.

В самой Anthropic подтверждают, что аккаунты могут блокироваться, в частности, при создании из неподдерживаемого региона или нарушении условий использования. Компания также указывает, что применяет системы мониторинга для контроля соблюдения правил.

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