Anthropic представила Claude Sonnet 4.5 с улучшенными возможностями для программирования

Компания Anthropic представила новую версию модели Claude Sonnet 4.5, которую называет «лучшей моделью для программирования в мире», превосходящей GPT-5 и Gemini 2.5 Pro. Модель также отличается высокой эффективностью при создании сложных агентов и работе с компьютерами, а также демонстрирует заметные улучшения в математике и рассуждениях по сравнению с Opus 4.1.

Вместе с Claude Sonnet 4.5 была представлена новая терминальная оболочка и функция контрольных точек в Claude Code, позволяющая сохранять прогресс и при необходимости откатываться к предыдущему состоянию.

Приложения Claude теперь поддерживают выполнение кода и создание файлов для таблиц, презентаций и документов прямо в чате. Также доступна версия Claude для Chrome, которая на данный момент тестируется частью пользователей Max. Для разработки агентов выпущен Claude Agent SDK.

По информации Anthropic, новая модель получила расширенное обучение по безопасному использованию, что снизило склонность к льстивости, обману, стремлению к власти и поощрению заблуждений. Claude Sonnet 4.5 доступен для всех пользователей с сегодняшнего дня, и компания рекомендует обновиться до новой версии.