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Anthropic представила Claude Fable 5 и Mythos 5 с новыми возможностями и ограничениями

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

Anthropic представила Claude Fable 5 и Mythos 5 с новыми возможностями и ограничениями

Компания Anthropic объявила о запуске новой модели Claude Fable 5, которую она относит к классу Mythos и позиционирует как безопасную для широкого использования.

По заявлению Anthropic, новая модель превосходит все ранее доступные публичные версии по уровню возможностей. Отмечается, что Claude Fable 5 демонстрирует высокие результаты в задачах программирования, работе с текстами и знаниями, анализе изображений, научных исследованиях и других областях, а также способна дольше работать в автономном режиме по сравнению с предыдущими моделями серии Claude.

При этом для снижения рисков использования в чувствительных сферах внедрены дополнительные ограничения. В частности, часть запросов, связанных с кибербезопасностью и другими специализированными областями, будет перенаправляться на модель Opus 4.8, а встроенные фильтры должны срабатывать менее чем в 5% случаев использования.

Также представлена версия Claude Mythos 5, предназначенная для ограниченного круга специалистов в области киберзащиты и инфраструктурных компаний. Эта версия использует ту же базовую модель, но с менее строгими ограничениями и предоставляется в рамках закрытой программы доступа.

Отмечается, что стоимость использования составляет 10 долларов за миллион входных токенов и 50 долларов за миллион выходных токенов. В рамках подписок Pro, Max, Team и Enterprise доступ к Fable 5 будет временно открыт, после чего его планируется перевести на систему кредитного использования с возможным последующим возвращением в тарифы при наличии достаточной вычислительной мощности.

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