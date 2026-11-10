Anthropic представила Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2

Anthropic представила две версии модели Claude — Fable 5.2 и Mythos 5.2. Они используют общую базовую модель, но отличаются настройками безопасности и условиями доступа. Fable 5.2 рассчитана на широкий круг пользователей. Доступ к Mythos 5.2 компания ограничила проверенными организациями, которые занимаются исследованиями в сфере кибербезопасности и биологии.

В числе примеров работы Fable 5.2 разработчик привёл эксперимент по созданию операционной системы. Проект занял восемь дней, а в работе участвовали более тысячи программных агентов. В систему вошли драйверы, файловое хранилище, пользовательский интерфейс и установщик. В другом эксперименте агенты формализовали доказательство последней теоремы Ферма на языке Lean примерно за 30 часов.

Mythos 5.2 компания проверяла на задачах поиска программных уязвимостей. В тесте на повторное обнаружение известных уязвимостей модель показала более высокий результат, чем Claude Opus 5.5. В другой оценке, которую также провела Anthropic, результаты двух моделей оказались примерно сопоставимыми.

По данным 3DNews, Fable 5.2 стала доступна на платформах Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. Результаты экспериментов и сравнительных тестов опубликовал разработчик моделей.