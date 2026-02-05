Главная » Новости

Anthropic гарантирует отсутствие рекламы в Claude на фоне планов ChatGPT

Компания Anthropic заявила, что её виртуальный помощник Claude останется без рекламы, несмотря на планы OpenAI внедрить рекламные материалы в ChatGPT. В блоге компании отмечается, что «разместить рекламу можно во многих местах, но разговор с Claude к ним не относится».

Anthropic объясняет, что включение рекламы противоречило бы миссии создания помощника для продуктивной работы и глубокого анализа. Пользователи не должны сомневаться, пытается ли ИИ быть полезным или направляет беседу в коммерческом ключе. В Claude не будут появляться рекламные ссылки или материалы от третьих лиц, а ответы не будут зависеть от рекламодателей.

Компания подчёркивает, что многие беседы с Claude касаются личных или чувствительных тем, а также сложных задач по программированию и аналитике. В таких случаях появление рекламы выглядело бы неуместным.

В январе OpenAI объявила о тестировании рекламы для пользователей бесплатного и базового уровня ChatGPT в США, при этом подписчики более дорогих планов рекламы не увидят. По утверждению компании, реклама будет отмечена и не повлияет на ответы ИИ, а данные разговоров не будут передаваться рекламодателям.

Для акцентирования различий между рекламной моделью ChatGPT и отсутствием рекламы в Claude Anthropic планирует выпустить шуточную рекламу к Супербоулу, в которой пользователь получает нежелательное объявление о свидании с пума после запроса о матери. В ролике указано: «Реклама приходит в ИИ. Но не в Claude».

Anthropic продолжит монетизацию через корпоративные контракты и платные подписки, при этом доходы будут направлены на развитие Claude. Бесплатная версия останется, а при востребованности компания рассматривает возможность дешёвых подписок и регионального ценообразования. Подписка Claude Pro стоит $20 в месяц, что соответствует тарифу Plus у ChatGPT.

Компания отмечает, что ad-free политика Claude не является безусловной навсегда и в случае изменений Anthropic обещает открыто объяснить причины.

Курс ЦБ на момент расчёта: $1 ≈ 97,0 ₽. Стоимость Claude Pro составляет примерно 1 940 ₽/мес.

