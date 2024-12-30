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Анонсирован iQOO Z9 Turbo Endurance с улучшенной батареей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Компания iQOO представила новую модель Z9 Turbo Endurance, которая выйдет 3 января. Этот смартфон среднего класса оснащен увеличенным аккумулятором ёмкостью 6400 мАч, в отличие от предыдущей версии с 6000 мАч.

Анонсирован iQOO Z9 Turbo Endurance с улучшенной батареей

Кроме того, новая модель будет иметь двухчастотный GPS для более точного определения местоположения и будет работать на последней версии оболочки Vivo OriginOS 5 на базе Android. Также представлен новый цвет — Flying Blue.

По плану, Z9 Turbo Endurance сохранит характеристики оригинала, включая 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.

Ожидается, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8s Gen 3 и будет оснащен двойной камерой с основным объективом на 50 Мп.

Цена новой модели, вероятно, останется на уровне оригинала — около 1999 юаней (26 800 руб.). После выпуска в Китае Z9 Turbo Endurance может появиться и на международном рынке.

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