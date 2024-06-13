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Анонсирован глобальный Xiaomi Civi 14 почти за 46 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 89 Опубликовано

Xiaomi представила глобальный смартфон Xiaomi 14 Civi с ценой от 515 долларов, который уже некоторое время доступен на китайском рынке под названием Civi 4 Pro.

Анонсирован глобальный Xiaomi Civi 14 почти за 46 тыс. рублей

Глобальная версия этой новинки позиционируется как конкурент моделям OnePlus 12R и iQOO 12.

Смартфон Xiaomi 14 Civi оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора используется чипсет Snapdragon 8s Gen 3, который работает вместе с оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0.

Камера смартфона имеет основной модуль разрешением 50 Мп, телевик с таким же разрешением и сверхширокоугольный объектив с датчиком разрешением 12 Мп. Фронтальная камера оснащена двумя датчиками разрешением 32 Мп.

Анонсирован глобальный Xiaomi Civi 14 почти за 46 тыс. рублей

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4700 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В качестве операционной системы установлена HyperOS от Xiaomi.

Цена на смартфон Xiaomi 14 Civi начинается от 515 долларов (около 46 тыс. рублей) за вариант с 8/256 ГБ. Модель в конфигурации 12/512 ГБ обойдется покупателям в 575 долларов (около 51 тыс. рублей).

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