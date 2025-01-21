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Анонсирован флагман OnePlus с 6,3-дюймовым экраном и Snapdragon 8 Elite

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OnePlus, дочерний бренд Oppo, недавно выпустил серию бюджетных флагманов Ace 5 и, по слухам, работает над компактным флагманом OnePlus 13 Mini.

Согласно данным инсайдеров, OnePlus 13 Mini будет иметь 6,3-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и узкими рамками.

Устройство оснастят тройной камерой, включая 50-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную и 50-мегапиксельную перископическую камеру с 3-кратным оптическим зумом.

Также будет использован процессор Snapdragon 8 Elite и поддержка беспроводной зарядки.

Find X8 Mini получит процессор Dimensity 9400. Ожидается, что OnePlus 13 Mini дебютирует во втором квартале года.

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