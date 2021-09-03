Анонсирован Bluetooth-кодек Qualcomm aptX без потерь, обещающий беспроводной звук CD-качества

Был анонсирован кодек Qualcomm aptX Lossless Bluetooth, который, как ожидается, выйдет на поддерживаемые устройства в конце этого года. Новый кодек Bluetooth является ответом Qualcomm на LDAC от Sony и обещает звук «CD-качества» по беспроводной передаче с максимальной скоростью передачи около 1 Мбит / с. Ожидается, что новый кодек будет развернут на поддерживаемых устройствах в конце 2021 года и будет поддерживаться как на исходных устройствах, так и на гарнитурах. Утверждается, что это самый продвинутый кодек Bluetooth от Qualcomm.

Заявлено, что новый кодек Bluetooth от Qualcomm поддерживает потоковую передачу со скоростью до 1 Мбит / с, что немного выше максимального битрейта в 990 кбит / с, поддерживаемого кодеком Sony LDAC Bluetooth. Компания заявляет, что битрейт может изменяться, уменьшаясь до 140 кбит / с в перегруженных средах с большим количеством радиопомех, чтобы поддерживать стабильность аудиопотока.

Qualcomm также утверждает, что кодек может передавать звук CD-качества с разрешением 16 бит / 44,1 кГц с побитовой передачей. Тем не менее, для достижения такого уровня качества звука через Bluetooth потребуется очень стабильное соединение с небольшими радиопомехами, поэтому возможности, вероятно, будут действительно достижимы только в идеальных условиях. В большинстве реальных условий aptX Lossless по-прежнему будет предлагать лучшее качество звука через Bluetooth, чем существующие кодеки aptX, и, вероятно, будет соответствовать возможностям LDAC, но с преимуществом более широкой поддержки продукта.

В настоящее время Qualcomm имеет ряд кодеков Bluetooth aptX, поддерживаемых на различных устройствах, включая большинство смартфонов Android, а также многие компьютеры и ноутбуки. Новейший кодек, aptX Lossless, обещает основываться на существующих технологиях, таких как aptX Adaptive , и теоретически сможет работать с потоковой передачей звука без потерь из таких сервисов, как Apple Music и Tidal.