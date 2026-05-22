Anker представила наушники soundcore Liberty 5 Pro с ИИ-чипом

Компания Anker анонсировала флагманские беспроводные наушники soundcore Liberty 5 Pro и Liberty 5 Pro Max. Новые модели впервые получили фирменный ИИ-чип, благодаря которому система активного шумоподавления стала в два раза эффективнее по сравнению с предыдущим поколением. Также производитель заявил об улучшенной передаче голоса, за что устройства были внесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Зарядные кейсы оснастили встроенными дисплеями для управления воспроизведением музыки и режимами шумоподавления. В версии Pro Max дополнительно появилась функция создания текстовых сводок по лекциям и интервью.

Среди других характеристик — поддержка Bluetooth 6.1, возможность одновременного подключения к трём устройствам и защита корпуса по стандарту IP55.