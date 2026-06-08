Anker представила 3-в-1 беспроводную зарядку с охлаждением и сенсорным экраном

Компания Anker Innovations выпустила в Китае новую магнитную беспроводную зарядную станцию Prime 3-in-1 с поддержкой одновременной зарядки нескольких устройств. Продажи стартуют по цене около 1199 юаней (примерно 177 долларов).

Устройство выполнено в фирменном цвете Space Gray, имеет габариты 169 × 125 × 138 мм и весит около 620 граммов. Оно способно одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods.

Главной особенностью стала встроенная 1,62-дюймовая сенсорная панель, расположенная в основании устройства. Через неё отображаются данные о мощности зарядки и температуре, а также доступны настройки режимов работы. Поддерживаются сенсорные жесты управления, включая двойное касание для перехода в спящий режим и длительное нажатие для отключения экрана или сброса устройства.

Зарядная станция оснащена системой TEC воздушного охлаждения, которая снижает нагрев смартфона во время беспроводной зарядки и позволяет поддерживать более стабильную скорость зарядки. Дополнительно температуру можно отслеживать в реальном времени на экране или через фирменное приложение.

Также устройство использует систему безопасности ActiveShield 5.0. По заявленным характеристикам, мощность зарядки достигает до 25 Вт для смартфонов, до 5 Вт для Apple Watch и до 5 Вт для наушников, питание осуществляется через USB-C.