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Anker отзывает Bluetooth-колонки из-за риска возгорания

Автор На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

В начале осени компания Anker уже проводила отзывную кампанию, но тогда она затронула пауэрбанки, которые могли возгораться.

Теперь по этой же причине отзывают Bluetooth-колонки. Компания Anker объявила об отзыве 80 тысяч Bluetooth-колонок Soundcore и PowerConf из-за риска возгорания.

Решение было принято после 33 сообщений о перегреве литий-ионных аккумуляторов, что иногда приводило к задымлению и небольшим возгораниям.

Под отзыв попадают модели A3102016, A3302011 и A3302031, выпущенные в 2023 году и реализованные в США и Канаде.

Anker и Amazon уже связались с владельцами колонок, предложив бесплатную замену устройств после ввода серийного номера на сайте компании.

 

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