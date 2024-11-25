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Android получила функцию бесшовного переноса данных из приложений

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

В операционную систему Android добавлена новая функция бесшовного переноса данных из приложений. Издание TechSpot сообщает, что опция «Восстановление учетных данных» была описана на сайте разработчиков Android.

Она позволит пользователям восстанавливать свои учетные записи приложений при настройке нового устройства.

Теперь при настройке нового смартфона пользователю не придется вводить пароли заново в каждом приложении, таком как банковские сервисы и социальные сети.

В документации для разработчиков объясняется, как настроить эту функцию. Для переноса паролей пользователю нужно будет сделать резервную копию данных на старом устройстве, создать ключ восстановления и ввести его на новом смартфоне. После этого все файлы и учетные записи будут доступны на новом аппарате.

Функция поддерживается на Android 9 и более новых версиях ОС. Ожидается, что разработчики приложений начнут добавлять новую функцию в свои сервисы в ближайшие дни, что связано с недавним анонсом Android 16.

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