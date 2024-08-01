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Android Authority: процессор Tensor G4 разочарует владельцев Google Pixel 9

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Процессор Tensor G4 для смартфонов Pixel 9 может оказаться разочарованием для пользователей, так как планировалось, что он получит более мощную архитектуру.

Android Authority: процессор Tensor G4 разочарует владельцев Google Pixel 9

Если верить источнику Android Authority, в состав G4 войдут 4 высокопроизводительных и 3 энергоэффективных ядра ARM Cortex, что на 1 ядро меньше по сравнению с G3.

Прирост производительности составит 11% в однопоточных задачах и всего 3% под нагрузкой всех ядер. Видеоядро Mali-G715 останется прежним, но тактовая частота вырастет с 890 до 940 МГц.

Модем Exynos 5300 сменится на более энергоэффективный Exynos 5400 с поддержкой спутниковой связи. Остальные компоненты (TPU, BigWave, GXP, Titan M2) не изменятся.

По мнению источника, G4 должен был получить более мощную архитектуру, но Google не уложилась в сроки с ее доводкой. Первые Pixel 9 собирались на базе G3.  В результате это может стать разочарованием для пользователей.

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