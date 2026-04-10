Android Authority: часть Samsung Galaxy S22 Ultra перестаёт работать после сброса

По данным Android Authority, часть владельцев Samsung Galaxy S22 Ultra столкнулась с серьёзной проблемой после выполнения сброса настроек до заводских.

Сообщается, что устройства могут блокироваться через систему безопасности Knox: после очистки данных смартфон отображает сообщение о принадлежности неизвестной организации Numero LLC. При этом блокировка, по описанию, может быть связана с проверкой IMEI через серверы Samsung.

В таких случаях устройство становится недоступным для использования, а повторная перепрошивка или повторный сброс не помогают восстановить его работоспособность. Отмечается, что на данный момент поддержка Samsung не предоставила решения данной проблемы.