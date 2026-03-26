Android 17 beta стала доступна для смартфонов нескольких брендов

После запуска бета-версии Android 17 для телефонов Google Pixel несколько недель назад, теперь тестовая сборка доступна и для устройств других производителей, включая Motorola, OnePlus, Oppo и Realme. Для удобства мы собрали полный список моделей, поддерживающих Android 17 beta.

Список устройств с Android 17 beta

Google: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a.

Motorola: Edge 70, Edge 70 Fusion, Edge 70 Fusion+, Edge 60, Edge 60 Fusion, Edge 2025, Moto G86, Moto G86 Power, Moto G57, Moto G57 Power.

OnePlus: OnePlus 15.

Oppo: Find X9 Pro.

Realme: GT 8 Pro.

Если ваш смартфон есть в списке, можно зарегистрироваться в бета-программе, чтобы получить Android 17 beta и опробовать новые функции за несколько месяцев до стабильного релиза. Список будет расширяться по мере открытия бета-доступа для новых моделей, и мы будем обновлять его регулярно.

Бета-сборки обычно распространяются сначала на флагманские устройства, поэтому отсутствие модели в списке не исключает получение стабильного обновления Android 17 позже. На данный момент Google выпустила две бета-версии: первую — 13 февраля, вторую — 26 февраля. Ожидается, что третья beta выйдет в ближайшее время, а новые сборки будут выпускаться до стабильного релиза.

Согласно официальному графику, стабильная версия Android 17 может появиться в июне 2026 года, тогда как производители сторонних устройств смогут выпустить финальные обновления позже, после адаптации своих оболочек. Массовое обновление сторонними брендами ожидается в третьем квартале 2026 года.

