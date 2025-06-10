Android 16 уже вышла: новые уведомления и защита пользователей

Google официально выпустила Android 16. Обновление уже доступно для смартфонов Pixel, сообщили разработчики.

Среди ключевых нововведений — обновляемые в реальном времени уведомления, которые позволяют пользователям видеть последние изменения прямо в панели уведомлений, без необходимости вручную обновлять страницу. Также в системе появился продвинутый режим защиты для уязвимых пользователей, обеспечивающий дополнительную безопасность персональных данных и учетных записей.

Кроме того, в Android 16 улучшены звук, интерфейс и камера. Разработчики отмечают, что новая версия системы оптимизирована для работы с современными мультимедийными приложениями и сервисами, а также поддерживает повышенную энергоэффективность.