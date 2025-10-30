Android 16 стал доступен для Moto G Stylus 2025, Edge 50 получает бета

Компания Motorola начала постепенный выпуск Android 16 в сентябре, опередив многих конкурентов, и с тех пор расширяет доступность обновления на новые устройства. Moto G Stylus 5G (2025) стал последним смартфоном бренда, получившим стабильную версию Android 16, тогда как Edge 50 сейчас получает бета-обновление.

Стабильная версия для Moto G Stylus 5G (2025) распространяется на устройства с блокировкой оператора Total Wireless (партнёр Verizon) с прошивкой W1VA36.62-12 и размером примерно 1,5 ГБ. Ранее обновление уже получили модели Moto G (2025) и Moto G Power (2025) в США.

Бета-обновление Android 16 для Edge 50 имеет прошивку W1UW36H.69 и занимает около 1,84 ГБ. Программа тестирования в данный момент доступна в Бразилии, странах EMEA и Индии. Владельцы Edge 50 из этих регионов могут участвовать в бета-тесте через программу Motorola MFN и опробовать новые функции до официального релиза.

Android 16 приносит Motorola улучшенный интерфейс, защиту от вредоносных приложений, прозрачность фоновых процессов и совместимость с устройствами LE Audio. Появились настраиваемые режимы в «Настройках», а функции «Не беспокоить», «Сон» и «Вождение» перемещены в раздел Настройки > Режимы.

Теперь подключение к Wi‑Fi или точке доступа возможно одним касанием при использовании одной Google-учётной записи. Обновление также улучшает безопасность, совместимость приложений, плавность работы и устраняет известные ошибки.

Android 16 расширяет интеграцию с слуховыми аппаратами низкого энергопотребления: во время звонка можно использовать встроенный микрофон аппарата или телефона, а также регулировать громкость фоновых звуков, что повышает разборчивость речи в шумной обстановке.

Перед установкой рекомендуется убедиться, что на устройстве достаточно памяти, а заряд батареи составляет не менее 30 %.