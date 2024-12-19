Android 16 предложит новые функции для ночной съёмки

В новой версии Android 16 пользователи могут ожидать интересные функции, которые улучшат качество ночных фотографий.

Одной из таких возможностей станет новый API под названием «Индикатор ночного режима», который поможет приложениям для съёмки делать лучшие снимки в условиях низкой освещённости.

Этот инструмент позволит приложениям определять, когда устройство находится в темной среде, и автоматически активировать ночной режим камеры, если это необходимо.

Функция станет частью расширений камеры в Android 16 и позволит сторонним приложениям использовать уникальные возможности камер, такие как портретный режим и ретуширование.

Благодаря этому пользователи смогут делать более яркие и четкие фотографии, даже если у них не самое новое устройство. Эта функция будет особенно полезна для фотографов и создателей контента, предпочитающих снимать в условиях слабого освещения.