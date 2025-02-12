Android 16 Beta вызывает случайные перезагрузки на Pixel 7 во время звонков

Пользователи смартфонов Pixel 7, установившие бета-версию Android 16, сообщают о проблемах со случайными перезагрузками во время телефонных звонков. Эта ошибка мешает нормальному общению и приводит к прерыванию разговоров.

Многие владельцы Pixel 7 сталкиваются с тем, что их устройства перезагружаются неожиданно, даже несколько раз за короткий промежуток времени. Некоторые пользователи отмечают, что в результате сбоя стираются журналы вызовов, что усугубляет ситуацию.

Google уже отреагировала на проблему, отметив её как «высокоприоритетную» для исправления. Официальный представитель компании сообщил, что ошибка передана команде разработчиков. Ожидается, что вскоре будет выпущено обновление для решения этой проблемы.

Пользователям советуют проявить терпение, а также попробовать перезагрузить устройство или выполнить сброс настроек, чтобы временно устранить сбой. Однако стоит помнить, что бета-версии могут содержать ошибки, и их установка осуществляется на риск пользователя.