Android 12 Beta 3 предоставляет собственный интерфейс 4K

Google выпустила последнюю версию Android 12 Beta 3, которая предлагает некоторые новые функции. Наряду с этим компания также выпустила обновление для платформы Android TV с некоторыми интересными дополнениями.

Обновление Android 12 Beta 3 для Android TV направлено на улучшение элементов пользовательского интерфейса при просмотре интерфейса на телевизорах 4K. До сих пор основной интерфейс отображался только в разрешении 1080p, и при выборе объекта для просмотра он переключается на 4K, вызывая некоторую «задержку».

Новое обновление предоставляет разработчикам новые инструменты размытия фона, чтобы «легко улучшить визуальное разделение различных слоев пользовательского интерфейса». Также есть новая настройка частоты обновления для «более плавного просмотра». Приложения также могут проверять настройки воспроизведения и изменять частоту кадров в зависимости от просматриваемого материала.

Еще одна важная функция этой новой сборки связана с контролем конфиденциальности. Google теперь внедряет индикаторы микрофона и камеры, которые появляются на телевидении. По сути, это те же индикаторы, что и на смартфонах, когда приложение использует камеру или микрофон. Эта функция предназначена для тех, кто не хочет, чтобы микрофон или подключенная камера всегда были активными.

Версия Android 12 Beta 3 для Android TV теперь доступна в собственном комплекте разработчика Google ADT-3. Как обычно, компания не сообщает, когда в будущем реальные устройства Android TV будут обновлены до Android 12.

Google также выпустила третью бета-версию Android 12 для смартфонов, которая предлагает такие функции, как прокрутка снимков экрана, улучшенный автоповорот и многое другое. Похоже, компания приближается к официальному запуску, и в ближайшее время может быть выпущена стабильная версия Android 12 для всех пользователей.

Источник — Astera.