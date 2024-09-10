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Аналитики в РФ зафиксировали рост продаж iPhone на 50% перед дебютом iPhone 16

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Согласно аналитике МТС, продажи смартфонов Apple значительно увеличились перед дебютом iPhone 16. В период с 26 августа по 8 сентября спрос на модели iPhone в сети МТС вырос на 50% по сравнению с началом августа и на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшей популярностью пользуется iPhone 15, продажи которого увеличились на 66%. Модели iPhone 13, 14 и 12 также показали рост: 42%, 24% и 23% соответственно. Даже спрос на более старую модель iPhone 11 вырос на 14%.

Андрей Губанов, генеральный директор МТС, отметил, что традиционно презентация новых iPhone вызывает повышенный интерес к устройствам компании.

Также в августе были запущены продажи сертификатов, позволяющих получить новинки первыми, и результаты превзошли ожидания.

Между тем российские ритейлеры уже назвали цены на новую линейку iPhone 16. 

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