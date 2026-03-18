Аналитики: студии и «однушки» заняли 54% строящегося жилья в России

Компактные квартиры продолжают занимать ведущие позиции на российском рынке новостроек. Согласно исследованию аналитического проекта T-Data Т-Банка и девелопера GloraX, в 2025 году доля студий и однокомнатных квартир в структуре строящегося жилья превысила 54%.

Средняя площадь таких квартир составляет 38,2 квадратного метра. При этом второе место по распространенности занимают двухкомнатные квартиры, на которые приходится около 32% предложения.

Аналитики обращают внимание, что покупатели чаще выбирают квартиры меньшего метража, чем закладывают девелоперы в проектах. В среднем площадь приобретенных квартир на первичном рынке в 2025 году составила 46,8 квадратного метра. Для сравнения, средний метраж строящихся квартир в стране достигал 49,2 квадратного метра.

Таким образом, разница между параметрами предложения и фактическим спросом составила 2,4 квадратного метра. Эксперты связывают эту тенденцию с ростом стоимости недвижимости и ограниченными финансовыми возможностями покупателей.

По словам участников рынка, ключевым фактором при выборе квартиры сегодня становится не столько желаемый метраж, сколько доступность сделки. Покупатели оценивают размер ипотечного кредита, уровень ежемесячного платежа и сроки накопления первоначального взноса.

В этих условиях компактные квартиры остаются наиболее доступным вариантом входа на рынок недвижимости, а также востребованы среди инвесторов благодаря более высокой ликвидности.

