Главная » Новости

Аналитики предрекли девятикратный в сравнении с iPhone рост Android-смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Аналитики компании International Data Corporation (IDC) ожидают, что в 2024 году продажи смартфонов на Android значительно вырастут по сравнению с iPhone.

По их прогнозам, к концу года будет отгружено 1,23 миллиарда устройств, что на 5,8% больше, чем в 2023-м.

В первом квартале 2024 года продажи смартфонов увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной причиной этого роста стал запуск флагманской серии Galaxy S24 и других моделей с функциями искусственного интеллекта. Во втором квартале также зафиксирован 9%-й рост поставок.

Аналитики предсказывают, что продажи смартфонов с ИИ вырастут на 344% по сравнению с прошлым годом, и их доля составит не менее 18% от всех поставок. Основным фактором роста остается увеличение продаж Android-устройств, особенно в Китае и на развивающихся рынках.

Прогнозируется, что в 2024 году продажи Android-смартфонов вырастут на 7% по сравнению с 2023-м, что в 9 раз больше, чем предполагаемый рост продаж iPhone. Для Apple также важным фактором увеличения продаж станет внедрение функций на основе ИИ.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.