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Аналитики Omdia спрогнозировали отказ производителей от выпуска бюджетных смартфонов

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

По данным аналитической компании Omdia, производители смартфонов начинают массово отказываться от выпуска бюджетных моделей. Причиной называют резкий рост цен на память, которая уже подорожала вдвое, а к концу года может вырасти ещё на 50%, что способно сделать выпуск устройств стоимостью 100-200 долларов (около 7,6-15,2 тысячи рублей по текущему курсу Банка России) попросту нерентабельным.

Как отмечают аналитики, стоимость памяти сегодня составляет уже 60-65% от общей себестоимости смартфона, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 30%. В результате производителям приходится либо продавать устройства себе в убыток, либо повышать цены, что ведёт к падению потребительского спроса, либо вовсе отказываться от целых линеек, чтобы избежать финансовых потерь.

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