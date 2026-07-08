Аналитики Omdia спрогнозировали отказ производителей от выпуска бюджетных смартфонов

По данным аналитической компании Omdia, производители смартфонов начинают массово отказываться от выпуска бюджетных моделей. Причиной называют резкий рост цен на память, которая уже подорожала вдвое, а к концу года может вырасти ещё на 50%, что способно сделать выпуск устройств стоимостью 100-200 долларов (около 7,6-15,2 тысячи рублей по текущему курсу Банка России) попросту нерентабельным.

Как отмечают аналитики, стоимость памяти сегодня составляет уже 60-65% от общей себестоимости смартфона, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 30%. В результате производителям приходится либо продавать устройства себе в убыток, либо повышать цены, что ведёт к падению потребительского спроса, либо вовсе отказываться от целых линеек, чтобы избежать финансовых потерь.