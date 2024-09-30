Главная » Новости

Аналитики назвали IPhone 16 наименее популярным смартфоном Apple за последние 5 лет

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

iPhone 16, выпущенный 9 сентября, стал самым непопулярным смартфоном Apple за последние пять лет.

Аналитики Morgan Stanley отметили, что время ожидания доставки нового устройства рекордно короткое: iPhone 16 доставляется за 14 дней, а iPhone 16 Pro Max — за 25 дней.

Для сравнения, в прошлом году iPhone 15 доставлялся за 14 дней, а iPhone 15 Pro Max — за 43 дня.

Специалисты считают, что Apple могла лучше оценить спрос на новые модели и, соответственно, подготовилась к продажам, что и позволило сократить сроки доставки.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.