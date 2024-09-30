Аналитики назвали IPhone 16 наименее популярным смартфоном Apple за последние 5 лет

iPhone 16, выпущенный 9 сентября, стал самым непопулярным смартфоном Apple за последние пять лет.

Аналитики Morgan Stanley отметили, что время ожидания доставки нового устройства рекордно короткое: iPhone 16 доставляется за 14 дней, а iPhone 16 Pro Max — за 25 дней.

Для сравнения, в прошлом году iPhone 15 доставлялся за 14 дней, а iPhone 15 Pro Max — за 43 дня.

Специалисты считают, что Apple могла лучше оценить спрос на новые модели и, соответственно, подготовилась к продажам, что и позволило сократить сроки доставки.