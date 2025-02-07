Аналитики нашли новые улики о Сатоши Накамото

Аналитики из криптобиржи Kraken могут знать личность создателя биткоина, известного как Сатоши Накамото. Конор Гроган, руководитель отдела продуктов биржи Coinbase, провел анализ транзакций и обнаружил связь между адресом, предположительно связанным с Сатоши, и канадской криптобиржей Cavirtex.

В начале февраля аналитическая компания Arkham представила панель для мониторинга биткоин-адресов, связанных с Сатоши. Гроган отметил, что новый адрес получил биткоины от Cavirtex, что стало первой зафиксированной транзакцией между кошельком Сатоши и централизованной биржей. Это может указывать на активность Сатоши в 2014 году, несмотря на предположение о его исчезновении в 2011 году.

Cavirtex, одна из первых канадских бирж, была куплена Kraken в 2016 году. Однако эксперты предупреждают, что выводы о личности Сатоши могут быть ошибочными и не основаны на убедительных данных. Они подчеркивают, что подобные исследования часто являются маркетинговыми ходами.

Согласно исследованиям, Сатоши может принадлежать около 1,1 миллиона биткоинов, что эквивалентно более 107 миллиардам долларов.

В ответ на предположения о деанонимизации Сатоши представители Kraken заявили: «Мы все Сатоши», подчеркивая, что личность создателя не так важна, как вклад каждого в развитие биткоина.

Источник: РБК