Аналитики Bernstein: пользователи Android редко переходят на iOS

Новый отчёт исследовательской фирмы Bernstein опровергает информацию, распространенную различными изданиями, о том, что рост продаж iPhone связан с переходом пользователей Android на устройства Apple.

Аналитики утверждают, что большинство покупателей iPhone уже являются пользователями Apple и просто обновляют свои старые устройства на новые модели. Доля пользователей, переходящих с Android, является незначительной.

Результаты исследования показывают, что годовые изменения в объемах продаж iPhone в основном связаны с частотой обновления пользователей Apple своих устройств.

Это создает иллюзию значительного изменения доли рынка, особенно в Китае, где потребители готовы обновлять свои гаджеты для получения новых функций.

Аналитики отмечают, что циклы обновления iPhone в Китае часто более выражены, чем на других рынках, что приводит к преувеличению волатильности доли рынка.

По мнению экспертов из Bernstein, низкие показатели продаж Apple в Китае обусловлены снижением темпов обновления существующей клиентской базы, а не массовым переходом на устройства конкурентов.