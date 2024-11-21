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Аналитики банка Barclays сообщили о выходе iPhone SE 4 в марте 2025 года

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Аналитики банка Barclays прогнозируют, что iPhone SE 4 выйдет в марте 2025 года, как и предполагалось ранее. По информации из цепочки поставок, Barclays использует термин «подтверждено» для обозначения своей уверенности в этой дате.

Хотя нет конкретных оснований для этого заявления, ранее о том же сроке сообщали другие источники. Barclays также предполагает, что iPhone SE 4 будет оснащен модемом собственного производства Apple, заменяющим модем Qualcomm 5G, используемый в текущих моделях iPhone.

Считается, что Apple протестирует свой модем 5G в iPhone SE 4, хотя он может не поддерживать более быструю версию 5G mmWave, необходимую для моделей Pro.

Также ожидается, что iPhone SE 4 станет первым в своем ряду с Face ID вместо Touch ID, а его дизайн будет основан на iPhone 14.

Apple может выпустить iPhone SE 4 в двух размерах. Опубликованы фото макетов

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