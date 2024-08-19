Аналитик Свистунова: перед 1 сентября мошенники в РФ запустят предложения со скидками

С приближением 1 сентября россиян предупреждают о мошенниках, которые рассылают заманчивые предложения со скидками. Ольга Свистунова, старший аналитик «Лаборатории Касперского», объяснила, что в таких сообщениях могут быть фишинговые ссылки или недействительные сертификаты на товары.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, важно быть осторожными со слишком хорошими предложениями. Эксперт Алексей Коробченко рекомендовал проверять скидки на известных маркетплейсах.

Также стоит внимательно относиться к онлайн-розыгрышам и проверять адреса сайтов, на которые ведут ссылки из писем.

Свистунова добавила, что полезно использовать защитные программы для выявления фишинговых сайтов и вредоносного ПО.

Источник: Известия.