Аналитик рассказал, почему Android 15 установили лишь 5% пользователей

Только около 5% пользователей смартфонов установили Android 15, тогда как большинство продолжает использовать предыдущие версии операционной системы. Причины такого положения дел в разговоре с «ТехИнсайдером» объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам эксперта, главная проблема заключается не в популярности Android 15, а в особенностях обновления устройств. «На Android обновления создают не все производители. Если говорить о самых ярких — это, безусловно, компания Samsung — она обновляет свои устройства достаточно быстро», — отметил Муртазин.

В отличие от Apple, где обновления распространяются централизованно, в экосистеме Android процесс другой: новые версии системы выходят постепенно вместе с новыми устройствами, а доступность обновлений зависит от решения производителя. Особенно это касается бюджетных моделей, выпускаемых китайскими компаниями. По словам Муртазина, многие такие смартфоны получают лишь одну версию Android за весь срок службы.

Аналитик подчеркнул, что качество самой системы не вызывает нареканий. «Android 15 — удачная система, в ней нет никакой проблемы», — заявил он. Однако пользователи, как правило, избегают использования бета-версий и предпочитают переходить только на стабильные сборки.

Таким образом, распространение Android 15 сдерживается в первую очередь структурными особенностями рынка устройств на этой ОС, а не недостатками самой системы.