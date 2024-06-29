Аналитик Муртазин: Apple не разрешит доступ к RuStore для iPhone в РФ

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, выразил мнение о том, что Apple не разрешит пользователям iPhone в России загружать приложения из российского магазина RuStore.

Он считает, что шансы на разрешение альтернативных магазинов в России очень низкие, поскольку Apple не активно работает на этом рынке и фактически ушла из России.

Муртазин также отметил, что для запуска RuStore разработчикам потребуется внести депозит в размере €1 млн, что является требованием для создателей магазинов в странах Европейского союза. Поскольку Apple не работает в России, отечественная компания не сможет внести такой депозит.

Аналитик сомневается в том, как RuStore будет функционировать в России, и считает, что продажи гаджетов Apple в стране могут быть прекращены с 1 сентября 2025 года.

Однако он полагает, что это не приведет к негативным последствиям, так как на рынок придут китайские флагманские устройства, которые пользуются спросом и могут обеспечить продавцам высокую прибыль. Это будет выгодно и для клиентов, и для ритейлеров.