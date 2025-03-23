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Аналитик Едемская: ИИ ускоряет взлом паролей и угрожает кибербезопасности

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Искусственный интеллект (ИИ) значительно упростил хакерам процесс взлома паролей, позволяя подбирать даже сложные комбинации всего за несколько минут. Об этом сообщила Екатерина Едемская, инженер-аналитик компании «Газинформсервис».

Современные алгоритмы, такие как PassGAN, обучаются на больших базах утекших данных и могут с высокой точностью предсказывать вероятные пароли.

Это делает традиционную защиту ненадежной и подталкивает пользователей к использованию более продвинутых методов аутентификации.

Кроме того, ИИ облегчает сложные атаки даже для неопытных злоумышленников, позволяя быстро находить уязвимости в системах безопасности. Ранее на поиск слабых мест уходили недели, теперь эта задача решается за секунды.

ИИ также совершенствует фишинговые атаки, генерируя безошибочные письма, которые сложно отличить от официальных сообщений. Чат-боты с ИИ могут вести диалог, адаптируясь под стиль общения жертвы, что повышает шансы на успешный обман.

Для защиты от новых угроз Едемская рекомендует использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять ПО. Также важно проверять отправителей писем и избегать подозрительных ссылок.

Эксперт предсказывает, что роль нейросетей в кибербезопасности будет только расти, как в атакующих, так и в защитных целях.

источник: РИА Новости. 

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