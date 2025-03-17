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Аналитик: Apple выпустит складные iPhone и iPad к 2026 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Аналитик Джефф Пу сообщил, что Apple начнет массовое производство складного iPhone и iPad во второй половине 2026 года. Он также отметил, что продажи iPhone в 2025 году будут не слишком высокими.

С ростом популярности складных телефонов Apple, по всей видимости, решит присоединиться к этому тренду. Прототипы новых устройств должны начать разрабатывать уже в апреле 2025 года, а массовый выпуск может состояться в 2027 году, вероятно, в сентябре.

Пу не раскрывает дополнительных деталей, но стоит отметить, что он ранее точно предсказал появление собственных модемов Apple в iPhone SE 4. Слухи о складном iPhone, возможно, с названием iFold или iPhone Fold, предполагают наличие 8-дюймового экрана, в то время как ожидаемый складной iPad может получить 19-дюймовый экран.

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