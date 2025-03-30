Аналитик Apple опровергает выход iPhone mini в 2025 году

В этом году Apple, по слухам, планирует выпустить новую модель iPhone, которая станет четвёртым флагманом компании. Известный аналитик Марк Гурман сообщил о возможном возвращении линейки iPhone mini.

Компания долго пыталась найти успешную четвёртую модель, предлагая более доступные версии, такие как iPhone 15 Plus и iPhone 16 Plus. Однако слухи говорят о том, что одна из моделей может быть заменена на первый iPhone под брендом Air, что указывает на неудачу крупных моделей.

Попытки Apple создать мини-версии iPhone также не увенчались успехом. Гурман отметил, что сейчас компания не работает над уменьшенными смартфонами и сосредоточена на моделях с дисплеями около 6 дюймов, которые становятся всё больше.

Тем не менее, есть слухи о первом складном iPhone, который может вернуть Apple к компактным устройствам. Ожидается, что новый iPhone Fold будет иметь 5,5-дюймовый экран, который раскладывается до 7,8 дюймов.