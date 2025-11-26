Американцы реже меняют смартфоны: средний срок использования вырос до 29 месяцев

Жители США начали реже обновлять свои смартфоны и теперь используют устройства в среднем 29 месяцев перед заменой. Об этом сообщает Reviews.org. В 2016 году этот показатель составлял 22 месяца.

Эксперты отмечают, что более длительный цикл использования техники помогает снизить расходы, но при этом может оказывать негативное влияние на экономику. Согласно исследованию Федеральной резервной системы, ежегодная задержка обновления оборудования снижает производительность примерно на 0,33%. При этом различия в инвестициях в оборудование объясняют около 55% разрыва в производительности труда между развитыми странами. Американские компании модернизируют технику активнее, чем европейские, и, как отмечается в отчёте, если бы темпы инвестиций в ЕС были сопоставимы с США с 2000 года, разрыв в производительности труда заметно бы сократился.

Генеральный директор британской компании The Big Phone Store Стивен Атвал считает, что ключевая проблема заключается не в сроке службы устройств, а в том, что устаревшее оборудование не справляется с современными задачами, включая обработку данных и рендеринг. По его словам, длительная поддержка программного обеспечения, доступ к комплектующим и развитие инфраструктуры обслуживания помогут интегрировать старые устройства в экономику замкнутого цикла.

Старший вице-президент по консалтинговым услугам Diversified Джейсон Корнвайсс отмечает, что многолетние жизненные циклы техники и сложные процедуры внутренней замены приводят к снижению производительности. Исследование компании показало, что 24% сотрудников вынуждены работать сверхурочно из-за устаревшего оборудования, а 88% считают, что оно ограничивает инновации.

По словам генерального директора Thomas Instrumentation Кассандры Каммингс, более высокие скорости интернета — от 100 до 1000 Мбит/с — требуют нового оборудования. Старые устройства не всегда способны соответствовать техническим требованиям, а обеспечение совместимости нередко вынуждает снижать параметры сети, что сказывается на общей производительности.