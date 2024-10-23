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Американский исследователь нашел рекордное простое число из 41 млн цифр

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Американский исследователь Люк Дюран нашел самое большое простое число — 2136279841-1. Для записи этого числа нужно более 41 миллиона знаков, что на 16 миллионов больше, чем у предыдущего рекорда. Дюран использовал сеть графических процессоров для поиска, а не обычные компьютеры.

Простые числа — это такие числа, которые делятся только на 1 и на само себя, как 2, 3 и 5. Поиск новых простых чисел требует много вычислительных ресурсов, и большинство из них находят участники проекта GIMPS, в котором может участвовать любой желающий.

Ранее самым большим числом считалось 282589933-1, найденное Патриком Лярошем в 2018 году. Дюран подтвердил свою находку, и 21 октября GIMPS официально объявил о новом рекорде. За это исследователь получит приз в три тысячи долларов. Он использовал сеть из тысяч графических процессоров, расположенных в 24 вычислительных центрах по всему миру.

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