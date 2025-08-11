Главная » Новости

Американец отказался от соли и получил отравление из-за опасной замены

60-летний житель США решил исключить соль из рациона и спросил у ChatGPT, чем её можно заменить. В ответ чатбот порекомендовал бромид натрия — вещество с солёным вкусом, но не предназначенное для употребления в пищу.

Со временем мужчина обратился в больницу с подозрениями на попытку отравления со стороны соседа. Медики диагностировали у него гиперхлоремию, вызвавшую галлюцинации и паранойю.

Пока врачи разрабатывали план лечения, пациент сбежал, но вскоре был найден и помещён в психиатрическую клинику. После трёх недель капельниц его состояние улучшилось.

